İzmir'de liseliler depremzedeler için havlu kağıt üretiyor

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara yol açan depremler sonrası bölgelerde arama- kurtarma çalışmaları ise sürdürülüyor. Afetten kurtulan depremzedelere yardım için ise halk seferber olup, gıdadan çadıra, ısıtıcıdan çocuk bezine kadar temel ihtiyaç malzemesi ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

İzmir'in Buca ilçesindeki Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu kapsamda depremzedeler için tuvalet ve havlu kağıdı üretimine başladı. İlk olarak bir TIR dolusu tuvalet kağıdı ve kağıt havlunun, Valilik koordinasyonunda deprem bölgesinde gönderileceği bildirildi.

İMECE USULU YAPIYORLAR

Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Harun Yılmaz, maddi destek sağladıkça üretime devam edeceklerini belirtti. Depremin hemen sonrasında öğretmenlerin bir araya gelerek deprem bölgesi için ne yapabiliriz düşüncesiyle harekete geçtiklerini belirten Okul Müdürü Yılmaz, "Öğretmenlerimizin fikriyle bir yardım hesabı açıldı. Öğretmen öğrenci ve veliler yardımda bulundu. İlk etapta bir TIR dolusu tuvalet ve havlu kağıt üretimine başladık. Sonrasında belki 2'nci TIR içinde çalışmaya başlayacağız. Üretimimizi deprem bölgesine gönderilmek üzere Valiliğimize teslim edeceğiz. Valimiz ve kaymakam beyde bu çalışmayı önemsiyor. Eskiden köyde imece usulü vardı. Bütün köy ile bir araya gelip emeklerini ortaya koyardı. Bugün de aynı durumdayız. Malatya'da, Adıyaman'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta bizim yurdumuz" dedi.

Matbaa Teknolojileri Öğretmeni Uğur Sapmaz, "Depremzedelere bir nebze olsun katkı sağlamak istiyoruz. Çok acımız var. Bir nebze de olsa dindirebilirsek, bu bizim için onurdur" dedi.

'TATİL FALAN DİNLEMEDİM, YARDIMCI OLMAK İSTEDİM'

Üretime katılan 11'inci sınıf öğrencisi Hande Şarlan (17), "Afet bölgesine yardım için buradayız. Birçok bölgede evlerimiz yıkıldı. İnsanlar sokakta kaldı. Onlara bir şekilde yardım etmek istiyoruz. Üretimini yaptığımız ürünler, en temel ihtiyaçlarından biri" dedi.

11. sınıf öğrencisi Efe Uluten (16) de "Çok büyük bir deprem oldu. Hepimiz bu acıyı derinden hissettik. Tuvalet ve havlu kağıt gibi bölgedeki insanların temel ihtiyaçlarından biri olan ürünleri üretmek için bir araya geldik. Okullar tatil olsa da depremzedelere yardım için buradayız" dedi.