İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İzmir Ankara Caddesi KOSBİ Kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 35 CVF 264 plakalı motosiklet, O.A. yönetimindeki 35 DC 1265 plakalı otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki K.A. yaralandı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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