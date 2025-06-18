İzmir’de şok cinayet! Sigara içen yolcuyu uyardı, canından oldu

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) görev yapan 44 yaşındaki güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç, İZBAN'da yolculuk yapan Mehmet D.’nin sigara içmesi nedeniyle uyardı. Uyarıya tepki gösteren Mehmet D., çıkan tartışmada Seydihan Alsaç ve Hasan Kavak’ı darbetti. Ağır yaralanan Alsaç, sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Saldırgan Mehmet D., polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otopsi işlemlerinin ardından Seydihan Alsaç’ın cenazesi, İzmir'in Ufuk Mahallesi'ndeki Yıkık Kemer Camisi'ne getirildi. Dört çocuk babası Alsaç'ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Alsaç, ikindi namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

7 YILDIR GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ

2018 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde stent takılan Seydihan Alsaç’ın yaklaşık 7 yıldır İZBAN’da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

Olay sırasında Alsaç’la birlikte darbedilen mesai arkadaşı Hasan Kavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Çok iyi bir insandı. Olay öncesi borç üzerine sohbet ettik. ‘Benim de az miktarda borcum var, bunu da sen ödersin, sana koymaz’ diye espri yapmıştım. Gülerek, eğlenerek işe başlamıştık ama maalesef her şey böyle bitti. Kötüyüm. Hiç yaşanmaması gereken bir olaydı. İZBAN ve belediye yetkililerinin bu soruna bir çözüm bulması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.