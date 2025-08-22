İzmir’de su kesintisi takvimi açıklandı: Hangi mahalleler etkileniyor?

Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle İzmir’in merkez ilçelerinde planlı su kesintileri sıklaşıyor. Daha önce 5 günde bir uygulanan kesintiler, bu geceden itibaren 3 günde bir yapılacak. Ayrıca Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de plana dahil edildi.

Bölge-1: Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir

Kesinti Zamanı: 23.08.2025 Cumartesi 23.00 – 24.08.2025 Pazar 05.00

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni Mahalleleri

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Onur (kısmen), Org. Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar

Menemen: 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer

Bölge-2: Bornova, Buca, Karabağlar ve Çevresi

Kesinti Zamanı:

23.08.2025 Cumartesi 23.00 – 24.08.2025 Pazar 05.00

26.08.2025 Salı 23.00 – 27.08.2025 Çarşamba 05.00

29.08.2025 Cuma 23.00 – 30.08.2025 Cumartesi 05.00

01.09.2025 Pazartesi 23.00 – 02.09.2025 Salı 05.00

Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gökdere, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer

Buca, Bayraklı, Karabağlar, Gaziemir mahalleleri de belirtilen tarihlerde kesintiden etkilenecek.

Bölge-3: Halkapınar, Kale, Alsancak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Yeşilyurt

Kesinti Zamanı:

24.08.2025 Pazar 23.00 – 25.08.2025 Pazartesi 05.00

27.08.2025 Çarşamba 23.00 – 28.08.2025 Perşembe 05.00

30.08.2025 Cumartesi 23.00 – 31.08.2025 Pazar 05.00

02.09.2025 Salı 23.00 – 03.09.2025 Çarşamba 05.00

Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ilçelerindeki birçok mahalle kesintiden etkilenecek. Vatandaşların planlarını buna göre yapmaları tavsiye ediliyor.