İzmir'de trafik kazası! 2'si ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Ödemiş ilçesinde Yanıkkırı mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Alim B. yönetimindeki 48 AGU 851 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrası araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralılardan Caner D, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Nefise Ö. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.