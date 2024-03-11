İzmir'de trafik kazası! 2'si ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde trafik kazası meydana geldi. 19 yaşındaki Alim B.'nin kullandığı hafif ticari araç devrilirken kaza sonucunda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İzmir'de trafik kazası! 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

İzmir'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Ödemiş ilçesinde Yanıkkırı mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Alim B. yönetimindeki 48 AGU 851 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrası araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralılardan Caner D, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Nefise Ö. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # Ödemiş # trafik kazası
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