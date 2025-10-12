İznik’te benzinlikte silahlı çatışma çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde bir benzinlikte çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Boyalıca Mahallesi’ndeki bir benzinlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.

Çatışmada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, benzinlikte çalışan Hayrettin Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.