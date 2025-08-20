Jandarma 8 Bin Uzman Erbaş alımı başladı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Jandarma Genel Komutanlığı, 8 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma, Resmî Gazete’de yayımlanan ilan ile başvuru sürecini ve şartlarını açıkladı.

Jandarma 8 Bin Uzman Erbaş alımı başladı: İşte başvuru şartları ve tarihleri
Alım kapsamında;

7.087 Jandarma
3 At Bakıcısı
10 Bot Serdümeni
500 Sıhhiyeci
80 Muhabere Personeli
10 Havacılık Personeli (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi)
300 Lojistik (mesleki nitelikli)
10 Bando Personeli
branşlarında toplam 8.000 uzman erbaş istihdam edilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular 20 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
🔹 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak
🔹 Ortaöğretim, ön lisans veya lisans mezunu olmak (KPSS şartı aranıyor)
🔹 Jandarma, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando branşları için 2023-2024 KPSS’den en az 60 puan (P3, P93, P94)
🔹 Lojistik branşı için 2024 KPSS’den en az 50 puan (P93, P94)
🔹 İlköğretim mezunları için KPSS şartı yok; ancak mesleki yeterlilik belgesi isteniyor.
🔹 Yaş şartı: 01 Ocak 2006 – 01 Ocak 1998 arasında doğanlar başvurabilecek (20 yaşından gün almış, 27 yaşını doldurmamış olmak).
🔹 Askerlik şartı yok; ancak askerlik görevini sürdürenler için nitelik belgesinde en az 80 puan aranıyor.
🔹 Sağlık raporu, boy-kilo şartı ve disiplin kriterleri de başvuru kılavuzunda belirtiliyor.

ÖNEMLİ DETAYLAR

Askeri okullardan veya Jandarma/Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak şart.
Boy en az 167 cm, en fazla 210 cm olmalı. Kilo ise kılavuzdaki tabloya uygun olmalı.
Başvurular yalnızca çevrimiçi alınacak, şahsen başvuru kabul edilmeyecek.

Uzman erbaş iş ilanı
