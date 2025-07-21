Kağıthane’de ağaçlık alanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor

İstanbul Kağıthane’de ağaçlık bir bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi, yangına müdahale sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kağıthane’de ağaçlık alanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Yayınlanma: Güncellenme:

KAĞITHANE’DE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, ağaçlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

50 derece üstü hissedildi: Türkiye’de aşırı sıcak alarmı50 derece üstü hissedildi: Türkiye’de aşırı sıcak alarmıYurt
Adıyaman’da iki işçi intihar girişiminde bulundu: Paralarını alamadıklarını öne sürdülerAdıyaman’da iki işçi intihar girişiminde bulundu: Paralarını alamadıklarını öne sürdülerYurt
750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu!750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu!Ekonomi

Kaynak: DHA

kağıthane yangın
Günün Manşetleri
5 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltındaki 17 kişi adliyeye sevk edildi
Gümrükte rekor kaçakçılık operasyonu!
2,5 milyar liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı
Vatan Partisi’nden çözüm odaklı af önerisi!
Sıcaklık 12 derece artıyor, orman yangını riski en üst seviyede
Vergi kaçıranlara dijital darbe!
ATM şifrelerine zorunlu güncelleme geliyor!
Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye iade edildi
Çok Okunanlar
Emeklilere büyük promosyon yarışı! Hangi banka ne kadar veriyor? Emeklilere büyük promosyon yarışı! Hangi banka ne kadar veriyor?
Bugün altın ne kadar oldu? Bugün altın ne kadar oldu?
750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu! 750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu!
50 liraya 1 litre benzin bile alınamıyor! 50 liraya 1 litre benzin bile alınamıyor!
İslam Memiş’ten gram altın tahmini İslam Memiş’ten gram altın tahmini