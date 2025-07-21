Kağıthane’de ağaçlık alanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
İstanbul Kağıthane’de ağaçlık bir bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi, yangına müdahale sürüyor.
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KAĞITHANE’DE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, ağaçlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA