Kahramanmaraş'ta Deprem
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 9, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-09
Saat:22:20:09 TSİ
Enlem:38.00583 N
Boylam:37.49111 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/l4vg7mrkjI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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