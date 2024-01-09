Kahramanmaraş'ta Deprem

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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# deprem # Kahramanmaraş
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