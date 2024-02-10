Kandilli duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem oldu...
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu! Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara duyurdu! Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gerçekleşen Depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak tespit edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 10, 2024
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) https://t.co/Q5X8TS541f
10.02.2024, 15:42:10 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
# deprem # Kahramanmaraş