Kandilli duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem oldu...

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu! Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem oldu...
Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara duyurdu! Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gerçekleşen Depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak tespit edildi.

Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde depremFilipinler'de 5,4 büyüklüğünde depremDünya
# deprem # Kahramanmaraş
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