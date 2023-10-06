Karaburun'da Denizden 1 Kamyon Çöp Çıkarıldı

İzmir Karaburun'da deniz temizliği yapıldı. Tatilcilerin ayrıldığı ilçede dalgıç ve polisler çalışma yaptı. Denizden araba lastiği ve ambalaj çöpü gibi birçok atık çıkarıldı.

Karaburun'da Denizden 1 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Tatilciler gitti, çöp kaldı. İzmir'in Karaburun ilçesinde deniz temizliği yapıldı. Deniz dibinden çıkarılan atıklar, çöp yığınına döndü.

Karaburun'da yaz sezonu atıklarla kirlenen denizin temizlenmesi için deniz polisi ve dalgıç ekipleri, ortak çalışma yaptı. Temizlik için denize daldılar.

Yeniliman mevkisinde temizlik öncesi inceleme yapan dalış ekipleri, deniz zemininin tamamen atıklarla kaplı olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda deniz dibinden 1 kamyon dolusu atık çıkarıldı. Bazı atık lastiklerin üzerinde deniz canlıları olan anemonlara rastlandı, dalgıçlar bu atıkları çıkaramadı.

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# izmir # karaburun # Deniz temizliği
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