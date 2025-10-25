Karaman’da feci kaza! Panelvan takla attı, 5’i çocuk 7 kişi yaralandı

Karaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç, trafik levhasına çarpıp takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada 5’i çocuk 7 kişi yaralandı, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Karaman’da feci kaza! Panelvan takla attı, 5’i çocuk 7 kişi yaralandı
Karaman’da gece saatlerinde meydana gelen kazada panelvan aracın takla atması sonucu 5’i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Abdulhamid Han Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan K. idaresindeki 38 AGV 803 plakalı Volkswagen panelvan, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, boş araziye girerek birkaç takla attıktan sonra durdu.
Kazada sürücüyle birlikte E.K. (16), A.P. (36), Y.P. (9), N.M. (12), İ.N.K. (2) ve İ.C.K. (6) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

trafik kazası
