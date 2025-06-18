Karayollarında dikkat! Birçok güzergahta yol çalışması var
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin güncel yol durumu bültenini yayımladı. Çok sayıda güzergahta trafik akışı kontrollü sağlanırken, sürücülerden dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları istendi.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya göre, çeşitli bölgelerde devam eden yol çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım tek şeritten ya da kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşakları arasında, 0–2. kilometrelerde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu’nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında, 0–11. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışması yapılıyor. Bu kapsamda İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılırken, ulaşım Ankara istikametinden çift yönlü olarak devam ediyor.
Düzce-Akçakoca yolu 16–17. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü şekilde sağlanıyor.
Çanakkale-Çan yolunun 21–23. kilometreleri arasında süren alt geçit çalışmaları nedeniyle de ulaşım yine servis yolu üzerinden gerçekleştiriliyor.
Akhisar-Manisa yolunun 43–44. kilometreleri arasında, Manisa Otogar Köprülü Kavşağı'nın yapımı devam ediyor.
Tuzluca-Iğdır yolunun 5–6. kilometreleri arasında ise üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu güzergahlarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolu 53–58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Elazığ-Bingöl yolu 5–10. kilometreleri arasında da üstyapı yenileme çalışmaları devam ederken, ulaşım bu kesimde kontrollü şekilde sağlanıyor.
Büyükçekmece-İstanbul yolunun 28–32. kilometreleri arasında sürdürülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek taraftan gidiş-geliş olarak düzenlendi.
Trabzon-Rize yolunun 0–1. kilometrelerinde, 100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı mevkisinde bağlantı yolu çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım, her iki yönde tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı