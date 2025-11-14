Kavak Belediyesi’nin makam aracına haciz ve yakalama kararı!

Samsun’un Kavak Belediyesi’ne ait makam aracına, bir müteahhidin ödenmeyen alacağı nedeniyle haciz ve yakalama kararı çıkarıldı. Yasal süreç başlatılırken, belediyenin farklı borçlarının da bulunduğu öğrenildi.

Samsun’un Kavak İlçe Belediyesi’ne ait 55 UG 001 plakalı resmi makam aracı, bir müteahhide olan borç nedeniyle haciz sürecine konu oldu. Edinilen bilgiye göre, belediye ile yaptığı çalışmalar karşılığında 662 bin 881 TL alacağı bulunan müteahhit, ödemesini alamayınca hukuk yoluna başvurdu.

Başlatılan icra takibinin ardından, belediyenin makam aracı için haciz ve yakalama kararı verildi. Aracın bulunması ve haczedilmesi için çalışmalar devam ederken, müteahhidin belediyeden farklı kalemlerde başka alacaklarının da olduğu öğrenildi.

Kavak İcra Dairesi’nin kararında; haciz ve yakalama şerhinin uygulanması, aracın satış sürecinin başlatılması ve belediyenin banka hesaplarına haciz müzekkeresi gönderilmesi gibi işlemler yer aldı. Karara karşı, İcra ve İflas Kanunu’nun 16. maddesi kapsamında 7 gün içinde şikayet yolunun açık olduğu belirtildi.

