Kayseri’de çoban köpeği saldırısına uğrayan kadın hastanede hayatını kaybetti

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde yaşanan köpek saldırısı can kaybıyla sonuçlandı.

Alınan bilgiye göre, Kayapınar Fatih Sultan Mahallesi’nde yaşayan Fatma Hançer (60), mahallede dolaştığı sırada sahipli bir çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Hançer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hançer, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak dün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan yabancı uyruklu çoban Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Köpeğin sahibi olduğu öğrenilen muhtar M.C. ise adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı.