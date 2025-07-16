Kayseri’de kene kaynaklı bir ölüm daha: Aynı mahallede 3’üncü vaka

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’nde yaşayan 61 yaşındaki emekli Cengiz Karakaya, kene ısırması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Üç çocuk babası Karakaya, yaklaşık bir hafta önce aniden fenalaşarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen durumu ağırlaşan Karakaya, hayatını kaybetti. Karakaya'nın cenazesi dün memleketi Kızılören Mahallesi’nde öğle namazının ardından toprağa verildi.

Bu ölümle birlikte sadece Kızılören Mahallesi’nde 2025 yılı içinde kene kaynaklı üçüncü can kaybı yaşanmış oldu. Kayseri genelinde ise bu yıl kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.