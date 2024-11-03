Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kararlı adımlarla sürüyor! Vali Gökmen Çiçek mücadelenin ayrıntılarını paylaştı

Kayseri'de uyuşturucuya karşı Kayseri Valiliği savaş açtı. Vali Gökmen Çiçek, uyuşturucuya karşı sürdürülen mücadelenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Gökmen Çiçek, "'Hiçbir gencimizi, uyuşturucu satıcılarına, zehir tacirlerine kurban vermeyeceğiz. Hiçbir gencimizi feda etmeyeceğiz.' demiştik. Bugün geldiğimiz noktada sözümüzün arkasındayız. Hem kolluk kuvvetlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız gece gündüz mücadele ediyorlar. Çok başarılı operasyonlar yaptık. Birçok zehir tacirini enselerinden tuttuğumuz gibi hak ettikleri yere gönderdik." dedi.

Şehrin dört bir yanında güvenlik kamerası sayısı artırıldı. Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Gökmen Çiçek, "Şehrimizde güvenlik kameralarıyla izlenmeyen yani ıssız hiçibir alan bırakmadık. Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezini yaptık. Güven timlerimiz, her yerde görev yapar durumda." dedi.

Vali Gökmen Çiçek, gençleri sporla tanıştırmak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla birçok noktaya spor okulları açtıklarını söyledi. Çiçek, "Her mahalleye bir spor okulu açma projemiz olan ERVA Spor Okulları projesi bugün başarıyla devam ediyor. Bugün 44 mahallede biz varız, 44 mahallede ERVA Spor Okulu var, 3 ilçemizde ERVA Spor Okulu var. Hedefimiz, her mahallede spor okulu açmak." dedi.