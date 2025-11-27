Kendisini kaçırılmış olarak gösterdi: Ailesinden 8 cumhuriyet altını istedi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde ailesine “Oğlunuz bizde, fidye verin” mesajı gönderilen olayın perde arkası ortaya çıktı. Polis ekiplerinin pusu kurduğu operasyonda yakalanan kişinin, kaçırıldığı öne sürülen İ.E. olduğu anlaşıldı.

Kendisini kaçırılmış olarak gösterdi: Ailesinden 8 cumhuriyet altını istedi
Siirt’in Kurtalan ilçesinde film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Ailesine haber vermeden ortadan kaybolan İ.E., kısa süre sonra kendi telefonundan “Oğlunuz bizde, kurtulması için fidye verin” mesajı gönderildi. Aile panikle durumu polise bildirirken, olay kısa sürede fidye talebi şüphesiyle soruşturmaya dönüştü.

Fidyecinin, Kurtalan ilçesindeki aileden 8 adet cumhuriyet altınının Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan metruk bir eve bırakılmasını istediği öğrenildi. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bir kuyumcudan temin edilen sahte altınlar aileye verildi ve ekipler belirlenen adreste pusu kurdu.

Kısa süre sonra altınları almaya gelen şüpheli, metruk evin çevresine konuşlanan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ancak gözaltına alınan kişinin kimliği, ekipleri de şaşkına çevirdi. Yakalanan şüphelinin, ailesine “kaçırıldım” mesajını atan ve ortadan kaybolduğu bildirilen İ.E. olduğu ortaya çıktı.

Emniyette ifadesi alınan İ.E., borçları nedeniyle çaresiz kaldığını, ailesinden para almak için kendi kendini kaçırılmış gibi gösterdiğini itiraf etti. Şüpheli hakkında “suç uydurma” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

siirt
