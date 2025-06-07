Keneyi kendi çıkardı, yaşamını yitirdi: Sivas’ta KKKA alarmı

Sivas’ta, vücuduna yapışan keneleri kendi imkanlarıyla çıkartan bir kişi, 10 gün sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetti. Kentte bu yıl virüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 6’ya yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Keneyi kendi çıkardı, yaşamını yitirdi: Sivas’ta KKKA alarmı
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Olay, Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Şerefiye Beldesi Gölbaşı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde yaşayan Yavuz Vural, yaklaşık 10 gün önce vücuduna yapışan üç keneyi bilinçsiz şekilde kendi başına çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Vural, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu.

Hastanede yapılan tetkiklerde Vural’a Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konuldu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Vural, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yetkililer, kenelerin uzman yardımı olmadan çıkarılmaması gerektiğini belirterek, olası kene ısırıklarında en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması uyarısında bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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