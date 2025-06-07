Papara soruşturmasında çarpıcı gelişme: Emekli doktorun hesabından milyonlar çıktı

Soruşturmada dikkat çeken detaylardan biri, kara para aklama şüphesiyle kullanılan cüzdanlardan birinin emekli bir doktora ait olması oldu.

İddialara göre, Papara Elektronik Para A.Ş., yasa dışı bahis örgütlerinin para transferine aracılık etti. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil olmak üzere 13 şüpheli; "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla tutuklandı.

Sabah gazetesi yazarı Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre, dosyaya giren MASAK raporu çarpıcı bilgiler içeriyor. Rapora göre, 2021-2023 yılları arasında 26 bin 12 Papara hesabı, yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldı. Bu hesaplardan elde edilen gelirler, 274 farklı banka hesabına, ardından ise 5 farklı kripto cüzdan adresine aktarıldı.

Bu cüzdanlardan birinin sahibi olduğu belirlenen emekli doktor Mehmet Eyüp Oğan’ın hesabından yaklaşık 6 milyon 31 bin 242 USDT çıkışı yapıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Mehmet Eyüp Oğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Oğan, kuvvetli suç şüphesi, delillerin toplanmamış olması ve muhtemel ceza miktarı göz önünde bulundurularak tutuklandı.

Oğan’ın avukatı Alirıza Dizdar, müvekkilinin doktor olduğunu, kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve 2014’ten bu yana Papara hesabını kullanmadığını öne sürdü. Dizdar, "Müvekkilim satranç ustası, yelken eğitmeni ve hekimdir. Hesabının başkaları tarafından kullanıldığına dair şikayette bulunduk. Ancak müvekkilim mağdur edilmeye devam ediyor. Fail değildir, asıl şüphelilerin yakalanması gerekir" dedi.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis örgütünün mal varlıklarına el konulmuştu. Aralarında PPR Holding A.Ş.’nin de bulunduğu yaklaşık 5 milyar TL değerindeki 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya el konuldu. El konulan tüm varlıklara TMSF kararıyla kayyum atanmıştı.