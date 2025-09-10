Kimya fabrikasında sızıntı paniği! Kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Polisan Kimya Fabrikası’nda kimyasal tankta sızıntı meydana geldi. Toluen Diizosiyanat olduğu öğrenilen madde çevreye yayılırken, halk kapı ve pencereleri kapatmaları konusunda uyarıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yer alan Polisan Kimya Fabrikası’nda kimyasal madde sızıntısı yaşandı.

Olay, Diliskelesi mevkiindeki fabrikada meydana geldi. İddiaya göre tesiste bulunan kimyasal tankta henüz belirlenemeyen bir nedenle sızıntı başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye uzman ekipler sevk edildi.

Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz.”

Sızıntının Toluen Diizosiyanat maddesinden kaynaklandığı öğrenildi. Olay anında çevrede bulunanların panikle kaçışları ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kimya fabrikası sızıntı
