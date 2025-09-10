Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde 5’inci kattan atlayan hasta hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yatan bir kişi intihar ederek yaşamına son verdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Umuttepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Rasim Osman, hastanenin 5’inci katında bulunduğu sırada camı kırarak kendini boşluğa bıraktı. Osman, binanın balkon kısmına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan Osman, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.