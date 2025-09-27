Kırşehir’de dehşet! Anne ve babasını bıçakla öldürdü, 2 akrabasını yaraladı
Kırşehir’in Akpınar ilçesinde 37 yaşındaki Ö.K., anne ve babasını bıçakla öldürdü, araçla yoldan geçen iki akrabasını da yaraladı. Şüpheli jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı
Kırşehir’in Akpınar ilçesinde aile içi husumet dehşete yol açtı. Aşağıhomurlu köyünde 37 yaşındaki Ö.K., annesi A.Ö. (71) ve babası N.Ö.’yü (71) bıçakla öldürdü.
Olayın ardından araçla yoldan geçen akrabaları F.B. ve N.G.’ye de saldıran Ö.K., bıçakla yaraladığı iki kişiden sonra Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyeleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.
Yaralılar F.B. ve N.G., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı