Kız çocuğunun bakımsızlıktan ölümüyle ilgili 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Nur Elif T'nin babaannesi Cihangül K, amcası Sezer T. ve halası Deniz T, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Nur Elif T'nin babası Gökhan T. ve annesi Sibel T. ile tarafların avukatları duruşma salonunda yer aldı. Sibel T'nin babası Ali T, duruşmada SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlendi.

Ali T, duruşmadaki beyanında, hala Deniz T'nin çocuklara iyi baktığını söyledi.

Çocukların daha önce Bursa'da kendisinde de kaldığını ifade eden Ali T, çocukları yanına almak için gittiğinde, onların kendisiyle gelmek istemediklerini aktardı.

Sibel T. ise tanık babasının beyanlarına ilişkin aleyhte olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Babama, çocuklarıma kötü baktıklarını söyledim. 3 çocuğumu da yanımda götürmesini istemiştim." dedi.

Sanıklardan Deniz T, konuyla ilgili, "Amcam doğru söylüyor. Yeğenlerim amcamda da kaldı. Bende de kalmıştı." ifadelerini kullandı.

Sanık ve tanık beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Nur Elif T'nin ölümüne ilişkin, sanıklar Cihangül K, Deniz T. ve Sezer T. hakkında, "Canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

Ölen Nur Elif T'nin annesi Sibel ve babası Gökhan T, mütalaaya ilişkin adaletin yerini bulmasını istediklerini ifade etti.

Duruşma 2 Nisan'a ertelendi.