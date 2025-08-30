Kızılay Eylül 2025 personel alımı! Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu

Kızılay, Eylül ayında yeni personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı aranmayacak alımlarda farklı kadrolar için başvurular alınacak. İşte başvuru şartları, kadrolar ve detaylar…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Kızılay, 2025 yılı boyunca sürdürdüğü personel alımlarına Eylül ayında da devam edecek. Yeni iş ilanları, farklı birimlerde görevlendirilecek adaylar için önemli fırsatlar sunacak.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Kızılay, ihtiyaç duyulan alanlarda Türkiye genelinde farklı pozisyonlar için personel arıyor. Güncel ilanlarda öne çıkan kadrolar arasında Ekip Doktoru ve Doktor/Laboratuvar Birim Yöneticisi bulunuyor.
Eylül ayı içerisinde ise Kızılay Sağlık, Kızılay Merkezi Birim ve Kızılay Bakım gibi farklı birimler için yeni ilanların gelmesi bekleniyor.

Alım yapılacak şehirler arasında Adana, İstanbul ve Türkiye geneli birçok il ve ilçe yer alıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kızılay personel alımına başvuracak adayların pozisyona özel şartların yanı sıra şu genel niteliklere sahip olması gerekiyor:

- İlgili alanda eğitimi tamamlamış olmak
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya ilişiği bulunmamak
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
- Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
- Göreve engel sağlık sorunu bulunmamak
- Yoğun iş temposuna uyum sağlamak, problem çözme ve iletişim becerilerine sahip olmak
- Özel şartlar ise her pozisyon için farklılık gösterecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kızılay’ın güncel iş ilanları ve başvuru işlemleri, kurumun resmi kariyer portalı üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, Kızılay Kariyer Portalı üzerinden özgeçmiş oluşturup kendilerine uygun pozisyonlara online olarak başvurabilecek.

