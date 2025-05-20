Kocaeli’de silah cephaneliği gibi ev: 18 ruhsatsız silah ele geçirildi

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Derince’deki bir iş yeri ile eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda adeta cephaneliği andıran bir manzara ortaya çıktı.

14 TABANCA, 4 TÜFEK VE YÜZLERCE MÜHİMMAT

Operasyonda ruhsatsız 14 tabanca ve 4 av tüfeğinin yanı sıra, 28 tabanca üst kapağı, 26 tabanca gövdesi, 8 tabanca namlusu, 3 namlu açma aparatı, 3 tabanca kabzası, 20 numaratör aparatı, 105 şarjör ve 165 fişek ateşleme kapsülü ele geçirildi. Ayrıca 247 tabanca fişeği, 93 av tüfeği fişeği ve 60 kurusıkı tabanca fişeği de bulundu.

Ele geçirilen parçalar arasında yer alan numaratör aparatı, namlu açma cihazları ve fişek kapsülleri, kaçak silah üretimi yapıldığına dair şüpheleri güçlendirdi. Aynı zamanda 2 kama ve bir muşta da jandarma ekiplerince delil olarak kayda geçirildi.

Operasyonun ardından E.Ö. isimli şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.