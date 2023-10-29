Konya'da Emlak Krizine Dair Çözüm Arayışı Sürüyor! Teklif Sayesinde Maliyetlerde %40 Düşüş Bekleniyor

Türkiye genelinde birçok ilin yanı sıra Konya'da da yaşanan konut krizine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazine arazilerinin imar uygulaması ile çözüm bulunacak. Uzmanlar, bu uygulama sonrası maliyetlerin büyük oranda düşeceğinin altını çizdi.

Türkiye'de genelinde olduğu gibi Konya'da da her geçen gün artan konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için farklı adımlar atılıyor. Konut arzını artıracak yeni adım ise önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konut fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için yeni formüllerinde yasada hazine arazileri de yer alarak vatandaşların konut sorunu çözüleceği belirtti. Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, hazine arazilerinin imar uygulaması yapılarak halkın satışına açılmasının, en az yüzde 35 ile yüzde 40'a varan maliyetlerde düşüş olacağı ön gördüklerinin altını çizdi.

İMAR DIŞI HAZİNE ARAZİLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Pandemi ve büyük depremler sonrası vatandaşların çok katlı binalardan uzaklaşıp bahçeli evlere yöneldiğini ifade eden Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay şunları aktardı:

Konyamızda pandemiden sonra vatandaşlarımız çok katlı binalardan uzaklaşıp tek katlı ve iki katlı binalarda bahçeli evlerde ikamet etme için çok yoğun talepler oluştu. Tabii depremden sonra da vatandaşlarımızın tedirginliğiyle birlikte yüksek katlı binalardan kaçış bahçeli evlere çok rağbet arttırdı. Konya'mızda bahçeli evlere talep şu anda oldukça fazla. Vatandaşlar hem bireysel olarak kullandıkları için, hem de deprem yönetmeliğine uygun tek katlı ve iki katlı evleri tercih etmek üzere talep var. Tabii bu taleplere karşılık da belediyelerimizin hem de hükümetimizin almış olduğu şu anda yeni bir karar var. Çevre Şehircilik Bakanımızın da yapmış olduğu son açıklama neticesinde imar dışı olan hazine arazilerinin imara açılma çalışmaları başlatılmış durumda.

KANUN GEÇERSE MALİYETLERDE %40'A VARAN DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ

İmara açılacak arazilerle talebin karşılanmasının yanı sıra fiyatlarında aşağı yönlü olacağına dikkat çeken Altınay şunları söyledi: