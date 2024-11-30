Konya’da geri geri gelen araç yaşlı kadına çarptı: “Hayatımı kararttı, hakkımı helal etmiyorum”

Kaza, Melikşah Mahallesi Yeni Meram Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, döneceği kavşağı kaçıran hafif ticari araç sürücüsü, cadde üzerinde ters yönde geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Sabriye Bıyık’a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA 7 KIRIK TESPİT EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Bıyık, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan muayenede yüzünde, dişlerinde, omzunda ve kaburgalarında 7 kırık olduğu belirlendi. 5 gün hastanede tedavi gören yaşlı kadın taburcu edildi ancak yaşadığı travma nedeniyle günlük işlerini yapamaz hale geldi.

Sabriye Bıyık, kazanın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Caddenin bir kısmını geçtim, diğer tarafı geçmek için geliş yönü olan sağ tarafa baktım normal olarak ters istikamete bakmadım. Araç geri geri gelmiş çarptı. Orada dişçiler vardı, yoldan geçen zabıta ekipleri gelmiş onlar yardım etmiş. Ama bu kaza benim dünyamı kararttı. Ben ona hakkımı helal etmiyorum. Normal bir kaza olsa ben o zaman gerçekten hakkımı helal ederim, kaza derim. Ters yoldan geri geri gelince benim hayatımı kararttı. Ben torunuma bakıyordum. Kaç senedir gelip gidiyorum, böyle bir şey yaşamadım. Torunlarımın babaları vefat etti, çocukların götür getir işlerini ben yapardım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Yetkililer bana yardımcı olsunlar. Dişlerimin hepsi döküldü, dizimde hasar var, kaburga kemiğimde 7 kırık var, omzunda hasar var. Doktorlar 2 ay çekersin bu acıyı dediler. Beni uyutacaklardı ama Allah’ım güç verdi, çıktım hastaneden çok şükür”

Kazanın ardından ifadesi alınan sürücünün serbest bırakıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.