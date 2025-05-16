Konya’daki deprem sonrası korkutan uyarı: 7’den büyük deprem üretebilir

Konya’nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Konya’daki deprem sonrası korkutan uyarı: 7’den büyük deprem üretebilir
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.46’da gerçekleşen depremin merkez üssünün Konya’nın Kulu ilçesi olduğunu ve yerin 18,73 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

Prof. Dr. Pampal: Tuz Gölü fayı 7.5 büyüklüğünde deprem üretebilir
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, Konya’dan geçen aktif faylara dikkat çekti. Cihanbeyli ve Akşehir hattının 6 ila 6.5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirten Pampal, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bölgedeki uzun fay hatları 7 büyüklüğüne kadar deprem oluşturabilir. Tuz Gölü fayı ise 7.5 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip. Bu fay, bin yıldan uzun süredir kırılmadı."

Konya'nın yanı sıra Ankara ve Eskişehir’in de risk altında olduğunu vurgulayan Pampal, "İç Anadolu sanıldığı kadar risksiz bir bölge değil" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Tüysüz: Büyük bir deprem beklentim yok

Depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz ise farklı bir görüş dile getirdi. NTV’ye konuşan Tüysüz, depremin Tuz Gölü Fayı üzerinde meydana geldiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu fay, binlerce yılda bir deprem üretiyor. Deprem orta derinlikte gerçekleşti. Bu sarsıntıyı büyük bir depremin habercisi olarak görmemek gerekir.”

Tüysüz, hasar gören binalara girilmemesi gerektiğini hatırlatarak, "Ben kendi adıma önemli bir deprem olacağı kanaatinde değilim" dedi.

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