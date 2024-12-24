Korkunç olay: Hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı

Kırşehir’de eşi tarafından kanlar içinde bulunan hamile kadın, hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Bebeği ise yapılan sezaryenle hayata tutundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Korkunç olay: Hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı
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Kırşehir’in Ahi Evran Mahallesi’nde yaşanan korkunç olayda, piyade astsubay M.A. (27), hamile eşi H.A. (26) ile evinde büyük bir felaketi yaşadı. Olay, 33. Sokak’taki evde meydana geldi. İddiaya göre, M.A., odasında kanlar içinde yerde yatan eşi H.A.’yı buldu. Hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber veren M.A., eşiyle birlikte Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne doğru yola çıktı.

BEBEĞİ SEZARYENLE KURTARILDI

Hastaneye getirilen H.A., acilen ameliyata alındı. Doktorlar, genç kadının bebeğini sezaryen ile kurtarmayı başardı. Ancak H.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, doğan bebek ise hayata tutundu. 

Olayla ilgili yapılan araştırmalara göre, M.A.’nın Iğdır’da görev yaptığı ve yıllık iznini geçirmek üzere Kırşehir’e geldiği öğrenildi. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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