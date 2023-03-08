Kuraklık tehdidi büyüyor

Ülkemizde kuraklık tehlikesi artıyor. Baraj ve göletler alarm veriyor. Sonbahar ve kış mevsimlerini kurak geçiren illerimizden biri de Afyonkarahisar. Kentte yağış azlığı endişe yaratıyor.



Kentin en önemli su sağlayıcılarından Akdeğirmen Barajı'nda geçen yıl mart ayında yüzde 34 olan doluluk seviyesi yüzde 12'ye düştü.



Yine geçen sene mart ayında yüzde 100 doluluk oranına sahip Çay Barajı'nda bu oran yüzde 44'e, Işıklar Barajı'nda yüzde 35'e, Ekinhisar Göleti'nde yüzde 25'e, Beyköy Göleti'nde yüzde 5'e geriledi.



Nuh Taşoluk Barajı'nda geçen yıl yüzde 61 olan doluluk oranı bu sene yüzde 41'e çekildi. Ahmetpaşa Göleti'nde ise su miktarı, dip su alma kotunun altına indi.



Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, önemli uyarılar yaptı.



Meteorolojik Kuraklık Haritası 12 aylık dönem verilerinin büyük bir bölümünde 'çok şiddetli kuraklık' gözlenen Marmara Bölgesi'nde suyun yeterli ve verimli kullanılmasının önemine dikkat çekiliyor.



Bölgede bulunan önemli su kaynaklarından Yuvacık Barajı’nın su seviyesi henüz beklenen seviyede değil. Sapanca Gölü’nde çekilmeler yaşanıyor.



Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit, su yönetiminin iyi planlanmasının önemini vurguladı. Sanayilerde geri dönüşümlü suyun kullanılmasının gereğine dikkat çekti.



İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,08 olarak ölçüldü.



Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Çaygören Barajı'nın su seviyesi yüzde 20’ye düştü. İlçede kurban kesilerek yağmur duası yapıldı.



Ege Bölgesi’nde kuraklık barajlara yansıdı. İzmir, Aydın, Uşak ve Denizli'deki bazı barajlarda su seviyesi düştü.



