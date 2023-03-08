Şehit Piyade Er Adem Avunan, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanıp tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan'ın (23) cenazesi Bingöl'de toprağa verildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Bingöl'e getirilen Avunan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, protokol üyeleri ve askeri erkan tarafından karşılandı.
Avunan'ın cenazesi buradan Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyü Küçük mezrasına götürüldü.
Küçük Mezra Camisi'nin önünde İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Avunan'ın naaşı mezranın mezarlığına defnedildi.
Törene, şehidin babası Yadin ve annesi Ayten Avunan ile Vali Vekili Abdullah Özübek, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# şehit # son yolculuk

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