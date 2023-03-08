Hasar tespit çalışmalarında sona gelindi

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş'ta hasar tespit çalışmaları büyük oranda tamamlanmış durumda.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Akınbingöl, "Yaklaşık olarak 7.300 civarında yıkık olan bina gördük ve 4500'e yakın binanın da acil yıkılması gerektiğini tespitini yaptık" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler binaları tek tek inceliyor daha sonra da hasar tespit raporu hazırlanıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Akınbingöl, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili Ulusal Kanal'a özel açıklama yaptı:

- Hasar tespit çalışmalarında neredeyse %100'e yaklaştık. Bir, iki gün içinde çalışmalarımızı tamamlamış olacağız.

Depremden etkilenen binalar hasar tespit sürecinde önemli kriterlere tabi tutuluyor.



Akınbingöl, hasar tespit çalışmaları sonucu itiraz sürecini de anlattı.