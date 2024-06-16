Kurban Bayramı'nın ilk gününde trafik kazaları: 5 ölü, bini aşkın yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirleri aldığını ve denetimleri titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

852 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ!

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ilk günü olan 15 Haziran Cumartesi günü içinde 852 trafik kazasının meydana geldiğini bildirdi. Açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"407 bin 731 araç denetlendi. 24 bin 357 araca hız ve radar cezası, 42 bin 720 araca ise diğer trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı. Tatilin ilk gününde yaşanan trafik kazalarında ne yazık ki 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1421 vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Bakan Yerlikaya, vatandaşları trafik kurallarına uymaya, aşırı hız yapmamaya ve araçlarda emniyet kemeri takmayı ihmal etmemeye çağırdı.

'YOLUN SONU BAYRAM OLSUN'

Kurban Bayramı tatilinin dün başladığını hatırlatan Yerlikaya, "Binlerce vatandaşımız ailelerine, sevdiklerine, anne babalarına kavuşmak için yollardaydı, hala yollarda olan vatandaşlarımız var." dedi.

"Önemli bir detayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Emniyet kemeri. Lütfen, araçlarımızda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Kemerimizi takalım ki yolun sonu bayram olsun."



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