Küresel ısınma nedeniyle Nazik Gölü'nün buzları çözülmeye başladı

İlçeye bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları arasındaki 40 kilometrekarelik alanı kaplayan göl, doğal güzelliğiyle doğaseverlerden ilgi görüyor.

Her yıl kış mevsiminde yüzeyi buz tutan gölde, havaların ısınmasıyla buz tabakları eridi.

Doğa tutkunu Ahmet Yamlı, gölün yüzeyinde kışın oluşan buz tabakasının bu yıl erken erimeye başladığını söyledi.

Geçen yıl bu zamanlarda gölün yüzeyinin tamamının buzla kaplı olduğunu belirten Yamlı, göl çevresinin yılın her döneminde farklı güzelliklere sahne olduğunu aktardı.