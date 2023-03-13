Adıyaman’da 1000 hanelik konteyner kent kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1000 ailenin kalacağı konteyner kent kuruluyor.

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Çok sayıda binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı ilçede vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak için çadır ve konteyner kentlerin inşası sürüyor.

Mimar Sinan Mahallesi 2. Etap Toki Konutları'nın yanındaki boş alanda afetzedelerin yerleştirileceği 1000 konteynerlik sahanın altyapısı tamamlandı.

Tokat, Altınordu ve Esenler belediyelerinin destekleriyle getirilen konteynerler, alana yerleştiriliyor. Alanda çocuk oyun parkı da bulunuyor.

İlçedeki çalışmaları koordine eden Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Gölbaşı'nda enkaz kaldırma çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Hatipoğlu, öncelikli olarak acil yıkılması gerekli binalarda çalışma yaptıklarını belirterek, "Diğer yandan konteyner kent oluşturma sürecimiz devam ediyor. İlk etapta 1000 konteynerlik sahanın altyapısı tamamlandı. Gelen konteynerler konuldukça vatandaşlarımızı arıyoruz. Şu anda 180 civarında vatandaşımızı yerleştirdik öncelik sırasına göre." diye konuştu.

Alternatif sahalarla ilgili hazırlıkların devam ettiğini anlatan Hatipoğlu, köylere hasta ve yatalak ile yaşlı vatandaşlar için konteyner göndermeye başladıklarını da söyledi.

SOSYAL MARKETLER VATANDAŞA HIZMET VERİYOR

Hatipoğlu, Altınordu Belediyesinin Harmanlı beldesinde 50 konteynerlik alan için çalışmaları sürdürdüğünü, Tokat Valiliğinin 4 ve Esenler Belediyesinin 1 sosyal marketinin vatandaşlara hizmet verdiğini kaydetti.

Hatipoğlu, köylere de yardımları düzenli ulaştırmak için her türlü gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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