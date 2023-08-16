Kütahya'da elektrikli otobüs dönemi başlıyor!

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi ile firma arasında yapılan protokol çervesinde şehre hizmet vermeye başlayacak elektrikli otobüs sisteminin hızlı şarj istasyonlarının kurulumu için başlatılan çalışmaları inceledi. Başkanı Işık, hızlı şarj özelliğine sahip 5 otobüsün bu yıl içerisinde hizmete gireceğini söyledi.

Türkiye’de Samsun’dan sonra Kütahya'da da hayata geçirilecek olan hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüs sisteminin hızlı şarj istasyonlarının kurulumu için çalışmalar başladı. Planlanan çalışmalar çerçevesinde 5 elektrikli otobüs için Zafertepe ve Yoncalı mahallelerine iki hızlı şarj istasyonu kurulacak. Yaptığı çevre yatırımlarıyla ülkemize örnek olan Kütahya Belediyesi, elektrikli otobüs sistemiyle egzoz gazını ortadan kaldıran, karbon salınımını azaltan, çevre temizliğine büyük katkı sağlayan, tasarruflu ve konforlu sistemle mevcut toplu taşıma sistemine destek olacak.

Zafertepe Mahallesi’ndeki hızlı şarj istasyonunun kurulumu için başlatılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şu sözleri söyledi:

- Şu anda Zafertepe mahallemizde hızlı güneş enerjili elektrikli halk otobüsü şarj sisteminin kurulacağı alan üzerindeyiz. Biri burada diğeri de Yoncalı Mahallemizde olmak üzere iki şarj istasyonunu inşallah 5 otobüsle birlikte bu yıl işletmeye alıp şehrimizdeki toplu taşımaya destek olacak ve sorunların çözümünü rahatlatacak bir alternatif ulaşım sistemini şehrimize kazandıracağız. Şu anda söz konusu sistemle ilgili teknik bilgileri de kendilerinden almak üzere ASELSAN’dan sorumlu mühendisimiz de yanımızda. Şehrimize hayırlı olsun, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile ASELSAN arasında yaptığımız protokol çerçevesinde hızla imalat çalışmalarına başladık. İnşallah çok yakın bir zamanda tamamlanınca yeni bir uygulamayı şehrimize kazandırmış olacağız.

Projeden sorumlu ASELSAN mühendisi Serhat Kayık ise, şu ifadeleri kullandı: