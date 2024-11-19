Lise öğrencisi pencereden düşerek hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Serdar Mahallesi'nde bulunan Muammer Dereli Fen Lisesi'nde gerçekleşti. 10. sınıf öğrencisi Beril S., henüz belirlenemeyen bir nedenle okulun 1. katındaki pencereden düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri okula sevk edildi. İlk müdahale sonrası Beril S., önce İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.