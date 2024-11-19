Lise öğrencisi pencereden düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, eğitim gördüğü lisenin 1. kat penceresinden düşen 16 yaşındaki Beril S., hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Lise öğrencisi pencereden düşerek hayatını kaybetti
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Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Serdar Mahallesi'nde bulunan Muammer Dereli Fen Lisesi'nde gerçekleşti. 10. sınıf öğrencisi Beril S., henüz belirlenemeyen bir nedenle okulun 1. katındaki pencereden düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri okula sevk edildi. İlk müdahale sonrası Beril S., önce İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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