Malatya'da deprem anı kameralarda

Malatya'da öğle saatlerinde deprem meydana geldi. Bir kişinin yaşamını yitirdiği deprem, çevre illerden de hissedildi.

Son Güncelleme:

Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremde bir vatandaşımız hayatını kaybederken 69 kişi yaralandı. 29 bina depremde yıkıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# malatya # deprem # kandilli rasathanesi

Benzer Videolar

Malatya'daki depremde bazı binalar yıkıldı Malatya'daki depremde bazı binalar yıkıldı
Tokat'ta korkutan yangın Tokat'ta korkutan yangın
Sakarya'da çalılık alan yandı Sakarya'da çalılık alan yandı
Malatya'daki depremde binalar böyle yıkıldı Malatya'daki depremde binalar böyle yıkıldı
Malatya'daki depremde enkazdan 1 kişi kurtarıldı Malatya'daki depremde enkazdan 1 kişi kurtarıldı
Artçılar ne kadar sürecek? Artçılar ne kadar sürecek?
Malatya'da deprem sonrası yıkılan binalar görüntülendi Malatya'da deprem sonrası yıkılan binalar görüntülendi
AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
Bakan Soylu Ulusal Kanal'ın sorusunu yanıtladı Bakan Soylu Ulusal Kanal'ın sorusunu yanıtladı
Deprem bölgesine Kübalı doktorladan destek Deprem bölgesine Kübalı doktorladan destek
Deprem bölgesinde seçim nasıl yapılacak? Deprem bölgesinde seçim nasıl yapılacak?
Mecliste gündem EYT Mecliste gündem EYT
Çok Okunanlar
1 Altın fiyatları bugün ne kadar? (27 ŞUBAT 2023)
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Malatya'da deprem
4 Deprem bölgesinde hava durumu
5 7. sınıf öğrencisi dehşet saçtı