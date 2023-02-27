Malatya'da deprem anı kameralarda
Malatya'da öğle saatlerinde deprem meydana geldi. Bir kişinin yaşamını yitirdiği deprem, çevre illerden de hissedildi.
Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen deprem, 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremde bir vatandaşımız hayatını kaybederken 69 kişi yaralandı. 29 bina depremde yıkıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı