Malatya'da deprem sonrası yıkılan binalar görüntülendi

Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi. Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA muhabirine, "Bize ulaşan ilk bilgilere göre 4-5 binanın yıkıldığı ihbarını aldık. Şeyh Bayram ve Çavuşoğlu mahallelerinde. Temennimiz can kaybının olmaması." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# malatya # deprem

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