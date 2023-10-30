Manisa'da Borç Tartışması Kanlı Bitti! Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın borç meselesinden çıktığı belirtilirken, bir kişi silahla yaralandı. Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'da Borç Tartışması Kanlı Bitti! Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı. Yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'da Borç Kavgası Can Aldı

Alınan bilgiye göre, dün akşam, Ulucami Mahallesi'nde karşılaşan İbrahim Şenel ile borç nedeniyle husumetli oldukları belirtilen Z.G. ve R.S. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Şenel, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı. İlk tedavisi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan Şenel, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Adana'da Silahlı Kavga! 1 Kişi Hayatını KaybettiAdana'da Silahlı Kavga! 1 Kişi Hayatını KaybettiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Manisa # Manisa # silahlı kavga
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