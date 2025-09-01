Mardin'de 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Kocasırt Mahallesi’nde 15 yaşındaki bir çocuk başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Mehmet Veysi B., henüz belirlenemeyen bir nedenle başından silahla vurulmuş halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet Veysi B., sağlık ekiplerince Ömerli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.