Mardin'de 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Mardin’in Ömerli ilçesinde 15 yaşındaki Mehmet Veysi B. başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Mardin'de 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu
Yayınlanma:

Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Kocasırt Mahallesi’nde 15 yaşındaki bir çocuk başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Mehmet Veysi B., henüz belirlenemeyen bir nedenle başından silahla vurulmuş halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet Veysi B., sağlık ekiplerince Ömerli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

USGS duyurdu: 6,0 büyüklüğünde depremUSGS duyurdu: 6,0 büyüklüğünde depremDünya
Pakistan-Çin hattından yeni mesaj! “Hükümet politikalarımız Şi'nin vizyon ve felsefesiyle büyük ölçüde uyumlu”Pakistan-Çin hattından yeni mesaj! “Hükümet politikalarımız Şi'nin vizyon ve felsefesiyle büyük ölçüde uyumlu”Dünya
O powerbank için yangın riski uyarısı! Türkiye’de de satılan model geri toplatılıyorO powerbank için yangın riski uyarısı! Türkiye’de de satılan model geri toplatılıyorBilim ve Teknoloji

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

mardin silahlı kavga
Günün Manşetleri
ASSAN Group sahibi ve genel müdürü tutuklandı
Gençlere soruldu: HAMAS mı? İsrail mi?
Türk Altın Holding’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Market raflarında yüzde 81 artış, fiyatlar uçtu!
Adalet Bakanı Tunç rakamları açıkladı
Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ne konuştu?
Üniversitelilere hem gelir hem deneyim fırsatı!
Erdoğan ile Şi Cinping Çin'de bir araya geldi
Hurda Teşvik Yasası geri mi dönüyor?
Necip Hablemitoğlu cinayetinden CHP Kurultayına…
Çok Okunanlar
6,0 büyüklüğünde deprem 6,0 büyüklüğünde deprem
Alanyaspor Beşiktaş maç özeti Alanyaspor Beşiktaş maç özeti
Sergen Yalçın Beşiktaş Alanyaspor maçı sonrası konuştu Sergen Yalçın Beşiktaş Alanyaspor maçı sonrası konuştu
15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu
Trabzonspor – Samsunspor maç sonucu Trabzonspor – Samsunspor maç sonucu