USGS duyurdu: 6,0 büyüklüğünde deprem

Afganistan’ın Nangarhar vilayetinde, Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
USGS duyurdu: 6,0 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:

Afganistan’ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad yakınlarında 6,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Pakistan sınırına yakın Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Deprem sonrası bölgede ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı bildirilmedi.

O powerbank için yangın riski uyarısı! Türkiye’de de satılan model geri toplatılıyorO powerbank için yangın riski uyarısı! Türkiye’de de satılan model geri toplatılıyorBilim ve Teknoloji
Boğaziçi Üniversitesi'nde öldürülen 15 yaşındaki Hilal gözyaşlarıyla uğurlandıBoğaziçi Üniversitesi'nde öldürülen 15 yaşındaki Hilal gözyaşlarıyla uğurlandıYurt
Meteoroloji uyardı! Bu şehirlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorMeteoroloji uyardı! Bu şehirlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorHava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Afganistan deprem
Günün Manşetleri
ASSAN Group sahibi ve genel müdürü tutuklandı
Gençlere soruldu: HAMAS mı? İsrail mi?
Türk Altın Holding’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Market raflarında yüzde 81 artış, fiyatlar uçtu!
Adalet Bakanı Tunç rakamları açıkladı
Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ne konuştu?
Üniversitelilere hem gelir hem deneyim fırsatı!
Erdoğan ile Şi Cinping Çin'de bir araya geldi
Hurda Teşvik Yasası geri mi dönüyor?
Necip Hablemitoğlu cinayetinden CHP Kurultayına…
Çok Okunanlar
6,0 büyüklüğünde deprem 6,0 büyüklüğünde deprem
Alanyaspor Beşiktaş maç özeti Alanyaspor Beşiktaş maç özeti
Sergen Yalçın Beşiktaş Alanyaspor maçı sonrası konuştu Sergen Yalçın Beşiktaş Alanyaspor maçı sonrası konuştu
15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu
Trabzonspor – Samsunspor maç sonucu Trabzonspor – Samsunspor maç sonucu