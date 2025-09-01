USGS duyurdu: 6,0 büyüklüğünde deprem
Afganistan’ın Nangarhar vilayetinde, Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afganistan’ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad yakınlarında 6,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Pakistan sınırına yakın Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Deprem sonrası bölgede ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı