Mardin'de Cevizli Sucuk İçin Kolları Sıvadılar

Önce üzümler toplanıyor. Çıkarılan suyu kazanlar içinde un ve şekerle karıştırılarak kaynatılıyor. Bulamaç halini alan üzüm suyuna ipe serilmiş cevizler batırılıyor. İşte cevizli sucuğun kısa hikayesi böyle. Her yıl sonbaharda başlayan cevizli sucuk üretimi bu yıl bölgeyi turist olarak ziyaret edenlerin de katılımıyla gerçekleşti. Geleneksel yöntemlerle 50 yıldır cevizli sucuk üreten Mardinliler, bu işi aile fertleriyle birlikte yapmaktadır. İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlere gönderilen cevizli sucuklar, yurt dışında da Kanada, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde de talep görüyor.