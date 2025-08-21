Mardin’de iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu! 10 gün sonra fark edildiler

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan 60 ve 65 yaşındaki iki kız kardeş, evlerinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceğini belirledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Mardin’de iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu! 10 gün sonra fark edildiler
Yayınlanma:

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde, 60 yaşındaki Leyla Işıktaş ve 65 yaşındaki ablası Muatter Işıktaş, evlerinde ölü bulundu.

Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan iki kardeşten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde iki kardeşin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettikleri değerlendirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından, kardeşlerin cenazeleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, buradan da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

