Mardin’de kan donduran plan! Miras için babasının aracına bomba düzeneği yerleştirdi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 30 Haziran 2024’te gerçekleşen olayda, miras meselesi nedeniyle babasını öldürmeyi planlayan 21 yaşındaki Polat E. ve ona yardım eden üç arkadaşı hakkında hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi” suçlarından 18 ila 29 yıl arası hapis cezası talep ediliyor.

BOMBA POŞETİNİ FARK EDİP METRUK BİNAYA BIRAKTI

İddianamede, Polat E’nin ailesine ve özellikle ağabeyine duyduğu öfke nedeniyle zamanla babasına da düşmanlık beslediği belirtildi. Düğünde takılan altınları babasına verdiği, daha sonra geri alamadığı için bu planı yaptığı öğrenildi. Sanığın, ortak fırın açtığı arkadaşı Abas A. ile mirastan pay vermek şartıyla anlaşarak eylemi planladığı kaydedildi. Bomba düzenekli poşetin, hedef Mehmet E. tarafından son anda fark edilip karşıdaki metruk binaya bırakılmasıyla eylem başarısız oldu.

UZAKTAN KUMANDA İLE PATLATMAYA ÇALIŞTILAR

Sanıklar, el yapımı patlayıcının etkisini artırmak için çakmak gazı, benzin, kurşun ve av tüfeği fişekleri kullandı. Bomba, olay günü 100 lira karşılığında Baran A. tarafından Mehmet E’nin aracına yerleştirildi. Polat E. ve arkadaşları, kurbanın aracını takip ederek kumandayla patlamayı gerçekleştirmeye çalıştı. Ancak hedefteki kişi, patlayıcıyı fark edip araçtan indirince tüm plan boşa çıktı.

Mehmet E. tekrar eve döndüğünde, Polat E. kumandaya bastı. Ancak bomba araçta değil, bırakıldığı metruk binada patladı. Olayın ardından zanlılar yakalandı ve tutuklandı. Patlama nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

SAVCILIK 29 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

İddianamede yer alan değerlendirmede, “Bombanın bulunduğu poşetin son anda fark edilerek metruk binaya bırakılmasıyla şüphelilerin üzerine atılı eylem teşebbüs aşamasında kalmıştır” denildi. Tüm sanıklar hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi” suçlamaları yöneltilerek 18 yıldan 29 yıla kadar hapis talep edildi.