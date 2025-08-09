Marmaray’da peş peşe iki intihar: Seferler geçici olarak durduruldu
İstanbul Marmaray hattında bu sabah peş peşe iki intihar vakası yaşandı. Güzelyalı ve Darıca istasyonlarında raylara atlayan iki kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olaylar nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.
Marmaray, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalarda, Darıca istasyonunda gerçekleşen üzücü olay nedeniyle Gebze-Darıca arasında trenlerin tek hat üzerinden işletildiğini ve seferlerde gecikmeler yaşandığını bildirdi.
Ayrıca Güzelyalı istasyonunda meydana gelen ikinci üzücü olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca arasında da trenlerin tek hat üzerinden sefer yaptığını ve gecikmelerin devam ettiğini duyurdu.
İstanbul’da Marmaray seferleri, yaşanan intihar vakaları sebebiyle kontrollü ve gecikmeli şekilde sürdürülüyor.