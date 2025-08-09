Marmaray’da peş peşe iki intihar: Seferler geçici olarak durduruldu

Marmaray, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalarda, Darıca istasyonunda gerçekleşen üzücü olay nedeniyle Gebze-Darıca arasında trenlerin tek hat üzerinden işletildiğini ve seferlerde gecikmeler yaşandığını bildirdi.

Ayrıca Güzelyalı istasyonunda meydana gelen ikinci üzücü olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca arasında da trenlerin tek hat üzerinden sefer yaptığını ve gecikmelerin devam ettiğini duyurdu.

İstanbul’da Marmaray seferleri, yaşanan intihar vakaları sebebiyle kontrollü ve gecikmeli şekilde sürdürülüyor.