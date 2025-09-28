Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüsün otoyolda tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Yayınlanma:

Mersin’de otoyolda tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu facia yaşandı.

Kaza, 28 Eylül 2025 tarihinde Adana-Pozantı otoyolu Tarsus Damlama mevkiinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 07 BCY 359 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, seyir halindeki 42 ATL 24 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan işçileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı, otoyolda trafiğin bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin tarım işçileri
