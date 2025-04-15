Meteoroloji tarih verdi: 17 Nisan'a hazırlıklı olun!

Beklenen sıcak hava dalgası, yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıklarını ani şekilde artıracak. Uzmanlar, bazı il ve ilçelerde sıcaklıkların 30 dereceyi bulabileceğini belirtiyor.

Afrika sıcaklarının ardından bir soğuma ihtimali de gündemde. Ancak bu düşüşün ne zaman ve ne şekilde gerçekleşeceği konusunda kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı.