Meteoroloji tarih verdi: 17 Nisan'a hazırlıklı olun!

Meteorolojik kaynaklara göre Türkiye, 17 Nisan Çarşamba gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meteoroloji tarih verdi: 17 Nisan'a hazırlıklı olun!
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Beklenen sıcak hava dalgası, yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıklarını ani şekilde artıracak. Uzmanlar, bazı il ve ilçelerde sıcaklıkların 30 dereceyi bulabileceğini belirtiyor.

Afrika sıcaklarının ardından bir soğuma ihtimali de gündemde. Ancak bu düşüşün ne zaman ve ne şekilde gerçekleşeceği konusunda kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

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