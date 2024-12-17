Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Etkili olacağı iller açıklandı

Meteoroloji'den yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili yeni tahminler geldi. Yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusu için sağanak ve kar uyarısında bulunuldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Etkili olacağı iller açıklandı
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Yurt genelinde önümüzdeki günlerde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Meteoroloji'den yeni bir hava tahmin raporu daha paylaşıldı. Yapılan tahminlerde, yurdun kuzeydoğu kesimleri için sağanak ve kar uyarısında bulunuldu.

Buna göre, yarın Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Karadeniz'de Kastamonu-Sinop ile Doğu Karadeniz açıklarında yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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